Willian Bigode Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 14:22

Rio - Willian Bigode dificilmente vestirá a camisa do Fluminense. De acordo com o site ESPN, o Tricolor se assustou com os valores pedidos pelo atacante, o que inviabiliza uma negociação.

Publicidade

Agora, Willian pode até permanecer no Palmeiras. O jogador já demonstrou interesse em renovar seu contrato e a equipe paulista aguarda apenas seu retorno das férias para iniciar a negociação. As tratativas não devem ser das mais difíceis, já que as partes possuem boa relação.

William Bigode é um velho conhecido do técnico Roger Machado. Os dois trabalharam juntos no Palmeiras e o treinador indicou seu nome à direção do Tricolor.