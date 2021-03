Willian Bigode Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 16:49

Rio - O interesse do Fluminense em contratar Willian Bigode se tornou a grande prioridade no clube carioca. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o clube carioca já sinalizou ao jogador que topa bancar de forma integral o alto salário do jogador, que atualmente defende o Palmeiras.

Segundo o site, a diretoria tricolor já entrou em contato com o estafe do atleta, empresariado por Eduardo Uram, e reforçou o grande interesse. O contrato de Willian com o Palmeiras vai até o fim de 2021 e há duas chances do Fluminense contratá-lo. Ou a assinatura se dará em definitivo ou o jogador irá renovar com o Verdão e ser emprestado.

Publicidade

No entanto, não será tão simples convencer Willian Bigode de topar jogar pelo Fluminense. Um dos líderes do elenco do Palmeiras, o jogador e sua a família estão bem estabelecidos em São Paulo. A princípio, sua prioridade seria permanecer e em segundo lugar, ir para o exterior.



Publicidade

Atualmente, o jogador brasileiro encontra-se no México com a família curtindo "mini-férias" após a temporada 2020 com o Palmeiras. Após voltar ao país, Willian sentará com o clube paulista para debater renovação e também com seus empresários para ouvir sobre propostas.