Eduardo Sasha Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 22:00

Rio - De olho na Libertadores que se aproxima, o Fluminense analisa o mercado em busca de reforços para a temporada. Um dos desejos do Tricolor é o atacante Eduardo Sasha, do Atlético-MG. Segundo o portal 'Globoesporte.com', o clube mineiro recebeu uma proposta de um clube saudita, mas a mesma foi prontamente recusada pelo Galo.

Publicidade

Ainda segundo o site, Sasha está feliz no Atlético-MG e não pretende deixar o clube no momento. O atacante de 29 anos ainda tem mais três anos e meio de contrato com o Galo. O empresário do jogador, Bruno Vicintin, garantiu que não existe outra proposta pelo atacante no momento. O Flu ainda busca reforços para o setor de ataque.