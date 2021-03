Wellington Silva LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Publicado 10/03/2021 15:30

Rio - Wellington Silva teve a rescisão publicada no Boletim Informativo Diário (BID) nesta quarta-feira, e não atua mais com a camisa do Fluminense. O atacante defenderá o Gamba Osaka-JAP, que arcará com as dívidas que o Tricolor tinha com o atleta. Aos 28 anos, o jogador encerrou sua terceira passagem pelo clube carioca com 35 jogos e seis gols marcados.

Revelado pelas categorias de base do Fluminense, Wellington Silva chamou atenção logo cedo e foi vendido ao Arsenal, em 2011. No entanto, não teve oportunidades no clube inglês e acumulou empréstimos para o Levante, Alcoyano, Ponferradina, Real Murcia e Almería. Voltou ao Tricolor em 2016, atuou no Inter em 2018 e 2019, e retornou ao clube carioca em 2020.