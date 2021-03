Hudson Lucas Merçon/fluminense

Publicado 10/03/2021 09:00

Rio - Após um período de treinos no São Paulo, o volante Hudson está perto de voltar ao Fluminense. O jogador, de 33 anos, deverá ser emprestado novamente ao Tricolor das Laranjeiras. As informações são do portal "globoesporte.com".

Um dos maiores defensores da permanência de Hudson no São Paulo, o ex-treinador e atual coordenador de futebol do clube paulista, Muricy Ramalho admitiu que o volante não faz parte dos planos do clube do Morumbi.

"Conversei com ele, porque é um cara que jogou 200 jogos pelo São Paulo, vestiu nossa camisa, e nós temos de respeitar. E ele tem times para ir. Ele só voltou porque tem de voltar, faz parte do contrato. Mas ele tem clubes, inclusive o Fluminense quer ele de volta. É um jogador interessante para muito lugar. Agora aqui tem um pensamento diferente". disse Muricy em live no canal "Arnaldo e Tirone".



Contratado pelo Fluminense no começo de 2020, Hudson viveu altos e baixos com a camisa da equipe carioca. O jogador foi titular durante parte da temporada, mas terminou o Brasileiro na reserva de Yago Felipe e de Martinelli. Ele entrou em campo em 43 jogos e fez um gol pelo Flu.