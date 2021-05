André Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 09:00

Rio - A lesão ligamentar que vai tirar Hudson dos gramados por meses fará o Fluminense desistir de negociar André. De acordo com informações do portal "UOL", o jovem, de 19 anos, ganhará mais espaço no elenco de Roger Machado.

O jogador, inclusive, irá viajar para a Colômbia e estará à disposição do treinador para o jogo contra o Junior, que acontece nesta quinta-feira, pela Libertadores. O jogador se juntará a Wellington, Yago Felipe e Martinelli que são as principais opções para a posição.

André esteve próximo de deixar o Fluminense nos últimos dias. Sem espaço, a promessa seria emprestada para algum clube para ganhar rodagem. O jogador chegou a negociar com o CRB e foi sondado por Sport e por Botafogo.



O jogador, de 19 anos, se profissionalizou no Brasileiro de 2020. Ao todo, André já entrou em campo com a camisa do Fluminense em 15 jogos e não marcou nenhuma vez.