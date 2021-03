Hudson Mailson Santana/Fluminense

Publicado 11/03/2021 10:02

Rio - O volante Hudson, de 33 anos, irá permanecer no Fluminense. Depois de ter encerrado seu contrato de empréstimo, voltado ao São Paulo, participado de treinos, o jogador foi novamente liberado para o clube carioca. O novo empréstimo de um ano será nos mesmos moldes do último acordo entre os clubes para a temporada passada.

De acordo com o portal "UOL", o clube do Morumbi será responsável por pagar a maior parte do salário do jogador. Apesar de ter encerrado a temporada como reserva, o volante é um dos líderes do elenco do Fluminense. Hudson também é considerado versátil o suficiente para desempenhar mais de uma função no meio de campo.



Para a posição de volante, o Fluminense conta com os titulares Martinelli e Yago Felipe, além de Yuri e Wellington, recém-contratado. Com a permanência de Hudson e a possibilidade de utilizar os jovens Nascimento e André, o Tricolor encerra a procura para a posição.

O Fluminense enxerga atualmente como prioridade para o elenco as posições de zagueiro e atacante. O Tricolor poderá fazer três contratações para reforçar o seu grupo para a temporada. O defensor David Duarte, do Goiás, e o atacante Willian Bigode, do Palmeiras, são os principais alvos do Tricolor no momento.