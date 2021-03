Michel Araújo Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 22:30

Rio - O meia Michel Araujo retornou mais cedo das férias para iniciar os treinamentos no Fluminense para a temporada 2021. Importante na campanha que levou o time à Libertadores, o atleta fez um balanço da primeira temporada no Brasil. Em coletiva de imprensa, o uruguaio também falou sobre essa volta precoce para treinar no CT do clube.

"Acho que foi uma temporada muito positiva para mim. Cheguei ao Brasil e levei muitos meses para começar a jogar, mas depois da adaptação que o Odair falou naquele momento consegui me desenvolver rápido no campo. Acabei jogando 24, 25 jogos de titular, isso para mim é muito importante porque venho de outro país e jogar no Brasil não é fácil para ninguém", disse Michel antes de emendar:



"Acho muito importante já começar treinando de agora. Jogar domingo vai ser importante para mim. Eu preferi jogar o Carioca, como alguns companheiros. A gente conseguiu um respeito lá fora, vai dar o que falar o Fluminense, tenho consciência disso. O time está bem para o Fla-Flu, está confiante, o Roger já montou a base do time. Então é ir para o jogo e fazer o melhor para o Fluminense", encerrou.