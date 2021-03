Samuel Xavier se juntou ao grupo profissional do Fluminense Reprodução

Por MH

Publicado 15/03/2021 19:21

Recuperado da Covid-19, o lateral-direito Samuel Xavier, um dos reforços do Fluminense para a temporada, foi integrado nesta segunda-feira ao grupo principal. O jogador foi regularizado antes de testar positivo para o novo coronavírus, no início de março, e está apto para estrear pelo clube.

Ele, inclusive, estaria na lista de jogadores do grupo principal que foram integrados ao sub-23 antes do clássico contra o Flamengo, caso não estivesse cumprindo isolamento. O restante do grupo profissional segue de férias e só retorna às atividades nesta próxima quarta-feira.