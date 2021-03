Luccas Claro Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 19/03/2021 13:18

Rio - Um dos principais destaques do Fluminense na última temporada, o zagueiro Luccas Claro é uma referência no atual elenco tricolor. Comandado por Marcão no último Brasileiro e agora por Roger Machado, o defensor enxerga que o Tricolor tem aberto espaço para treinador negros, algo que ainda é bastante incomum no futebol nacional.

"O Fluminense fazendo esse trabalho pode abrir portas para outros profissionais, mostrando nosso valor. Claro que primeiro vem a qualidade do Roger como treinador. O clube quando vai contratar procura saber muito sobre o extra-campo, como a pessoa é. Acredito que primeiro vem a pessoa, depois a qualidade como técnico. O treinador está no cargo por qualidade. Realmente é difícil alcançar o status de um técnico de Série A, mas com o trabalho do Roger com o Marcão temos a esperança que possa abrir as portas para mais profissionais que também tem qualidade e podem treinar grandes clubes, como o Fluminense", afirmou em entrevista ao portal "Lancenet".



Sobre o novo treinador, Luccas Claro afirmou que a vida dos jogadores não têm sido fácil nos treinamentos. O zagueiro elogiou bastante o "rigoroso" Roger Machado.

"É um cara trabalhador, já mostrou isso, os treinamentos são até um pouco puxados (risos), o que é normal, principalmente nessa primeira parte. Precisamos disso porque depois a sequência não dá tempo. É uma filosofia diferente que vamos nos adaptar aos poucos e depois fica automático. O mais importante é entender o mais rápido possível o que ele quer para a equipe. É legal ver a disposição que eles (Roger e Odair) têm de evoluir, a vontade de querer treinar e jogar. Realmente transmite para nós", disse.