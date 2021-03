Vinícius Eutrópio Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 19:30

Rio - O técnico Vinícius Eutrópio, ex-Fluminense e que atualmente está no Joinville, descobriu a existência de um tumor no rim esquerdo e precisará passar por cirurgia. Ele se afastará do comando do time catarinense daqui 20 dias.

Eutrópio descobriu o problema após realizar exames em razão da Covid-19, doença da qual se recuperou recentemente. Por conta disso, ele precisa esperar os pulmões se recuperarem totalmente para poder passar pela cirurgia.

"Solicitamos uma avaliação especializada com um urologista para avaliar essa lesão renal. Ele então solicitou uma tomografia de abdômen para avaliar melhor e viu que era somente essa lesão localizada no rim. Resumindo, ele apresenta uma lesão renal que vai precisar de um tratamento cirúrgico. Pelo aspecto da lesão, temos uma grande possibilidade que ele consiga ter uma resolução do problema e ficar curado", disse Cristiano Menegazzo, médico do Joinville.

Vinícius chegou ao Fluminense em 2007 para trabalhar na comissão técnica e foi efetivado em 2009, após a saída de Carlos Alberto Parreira. No entanto, oito dias depois, a diretoria tricolor voltou atrás após o treinador sofrer duas derrotas em dois jogos. O clube ofereceu a Eutrópio a chance de voltar ao cargo que ocupava, mas ele preferiu se desligar.