Lanzini atuando pelo Fluminense em 2012 Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 13:35

Rio - O meia argentino de 28 anos, Manuel Lanzini, que atua pela West Ham, da Inglaterra, desde 2016, é um dos pedidos da torcida do Fluminense para esse janela de transferência.

Em entrevista ao “IG Esporte”, Lanzini falou sobre os times que passou na carreira e lembra com muito carinho do River Plate, clube que o revelou, além de comentar seu carinho pela torcida tricolor e a possibilidade de voltar ao clube algum dia.



"O River é o clube que me criou, onde graças à Deus tive a oportunidade de jogar. Quem sabe no futuro possa retornar, mas hoje em dia estou feliz aqui no West Ham. Voltar ao Brasil também seria uma opção. No Fluminense me trataram tão bem, a torcida, uma gente muito amável. Fui feliz lá, e quem sabe um dia volte", afirmou o jogador.