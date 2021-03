Marcos Vinicius Arquivo pessoal

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 15:50

Rio - O Fluminense tem agido forte para manter os jogadores da famosa "Geração dos Sonhos", campeão brasileira sub-17, para ficar mais tempo no clube. Segundo informações do "ge", o volante Marcos Vinicius, destaque desse elenco, e que completou 17 anos na sexta-feira, assinou seu primeiro contrato profissional com o clube até 2024.

O atleta tinha contrato de formação com o Tricolor até 2023,e ganhou no dia do seu aniversário um novo vínculo com o clube.



"Toda honra e glória seja dado ao senhor por tudo! Sem dúvidas um dia muito especial, no dia do meu aniversário estar podendo assinar meu primeiro contrato profissional com o Fluminense!!! Somente agradecer a Deus e a minha família, minha empresa e todos meus amigos envolvidos", comemorou Marcos Vinicius nas redes sociais.