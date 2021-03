Bangu x Fluminense Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 23:02

Apesar da atuação ruim, o Fluminense conseguiu a segunda vitória na Taça Guanabara ao bater o Bangu neste sábado por 1 a 0, em São Januário, pela quarta rodada do primeiro turno do Campeonato Carioca 2021. O gol foi marcado por Paulo Henrique Ganso no segundo tempo, após uma primeira etapa apática do Tricolor.

Com já havia acontecido nos três primeiros jogos na temporada, o Fluminense passou o primeiro tempo sem marcar gol. E pior: jogando mal. O Tricolor até teve o controle maior, a posse de bola, mas não ameaçava o Bangu e também não era ameaçado. Uma primeira etapa de dar dono sono em São Januário.

O Fluminense teve três bons lances durante o primeiro tempo todo. O primeiro foi aos 17 minutos, quando Julião cruzou na área pela direita e buscou Michel Araújo, mas Edmundo faz o corte e mandou para escanteio, salvando o Bangu. Aos 21, o Tricolor voltou a levar perigo ao Alvirrubro. Julião, que foi a válvula de escape do time pelo lado direito, invadiu a área, foi ao fundo e cruzou no meio, mas Israel apareceu bem e fez o corte.

Aos 28, Michel Araújo recebeu na direita da área, limpou a marcação e chuta. O goleiro do Bangu faz boa defesa e evitou o gol, na melhor chance do Fluminense no primeiro tempo. Depois, a partida caiu de rendimento e teve 15 minutos sonolento, com as duas equipes sem vontade de vencer.

Na segunda etapa, o Fluminense voltou diferente, com mais disposição e ligado. E, aos três minutos, quase que o time de Roger Machado abriu o placar. Ganso recebeu na direita, foi ao fundo e tocou para o meio. Michel Araújo recebeu, limpou a jogada e chutou no cantinho. O goleiro do Bangu, Paulo Henrique, se esticou todo e fez uma linda defesa. O Tricolor manteve a postura ofensiva, com marcação alta.

Aos cinco minutos, mais uma chance desperdiçada do Fluminense. Gabriel Teixeira foi lançado à área, ficou frente a frente com Paulo Henrique, que saiu bem e conseguiu bloquear o chute do atacante tricolor! Porém, na jogada seguinte, não teve jeito. Igor Julião recebeu de Caio Paulista na direita e cruzou para o meio. Ganso bateu de esquerda e mandou para a rede para abrir o placar.

Aos 12, o Bangu deu um susto no Fluminense, mas foi salvo pela arbitragem. Dionatan recebeu na esquerda em liberdade, cruzou na área e encontrou Jean Carlos na pequena área. O atacante escorou para o gol, mas o bandeira marcou impedimento.

Com o passar do tempo, a segunda etapa foi ficando monótona, sem graça e de dar sono, tal como foi o primeiro tempo. As duas equipes, com jogadores cansados e visivelmente fadigados, fizeram substituições, mas o nível de atuação foi mesmo: pífio, fazendo torcedor que assistiu ao duelo se arrepender.

As 44 minutos, Marcos Felipe salvou o que seria o gol de empate do Bangu. Jean Carlos recebeu, invadiu a grande aérea e bateu firme, no canto, mas o goleiro tricolor saiu bem e garantiu a vitória do Fluminense contra o Alvirrubro em São Januário.

Com o triunfo sobre o Bangu, o Fluminense dormiu na quarta colocação na tabela da Taça Guanabara. O Botafogo, que encara o Vasco neste domingo, pode ultrapassar o Tricolor se vencer o clássico, que também será disputado em São Januário.

O próximo jogo do Flu será na próxima terça-feira contra o Boavista, às 18h, em Bacaxá, pela quinta rodada da Taça Guanabara.