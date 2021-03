Paulo Henrique Ganso fez o gol da vitória tricolor em São Januário: time chegou a seis pontos no Carioca Mailson Santana/Fluminense

Por Lance

Publicado 21/03/2021 10:31

Rio - A derrota por 1 a 0 do Bangu para o Fluminense, pela quarta rodada do Carioca ficou indigesta entre os alvirrubros. A irritação com a anulação do gol de Jean Carlos, aos 12 minutos do segundo tempo culminou com uma postagem da foto de um garfo divulgada nas redes sociais do clube.



A divulgação da foto foi uma ironia em relação à decisão duvidosa de anular o gol por impedimento na jogada. O garfo é uma referência à expressão "garfado", utilizada por pessoas que gostam de futebol para contestarem decisões da arbitragem.

Garfo é um utensílio culinário utilizado pela civilização ocidental moderna para a alimentação. Serve principalmente para segurar alimentos rígidos e levá-los à boca, mas tb se usa na cozinha p/ segurar os produtos e cozinhar, por exemplo, batatas ou cenouras cozidas, em purê. pic.twitter.com/MV8ptoX6oP

Abaixo da foto do garfo, estava o texto:



O Bangu volta a campo na quarta-feira, para encarar o Madureira, às 15h30, em Conselheiro Galvão. A equipe de Moça Bonita tem quatro pontos no Carioca.