Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 20/03/2021 - São Januário - Roger Machado Campeonato Carioca. Taça Guanabara. 4º Rodada. Jogo Fluminense x Bangu. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 13:05

Rio - Roger Machado gostou da atuação do Fluminense na vitória sobre o Bangu, por 1 a 0, na noite do último sábado, em São Januário. Após a partida, o treinador exaltou a atuação de Paulo Henrique Ganso como "falso 9" e valorizou a vitória.

Publicidade

"O Paulo (Henrique Ganso) chegando à frente como falso 9 deu uma dinâmica interessante. O que eu pedi no intervalo era que, quando ele não tivesse participando estivesse dentro da área, e foi assim que ele conseguiu fazer o gol, o gol da vitória. O Campeonato Carioca é muito difícil. Em 70% do jogo tivemos um nível altíssimo. Evidentemente, sabemos que não vamos dominar o adversário sempre", afirmou Roger.



O treinador, porém, disse que não pretende utilizar sempre uma escalação sem centroavante de origem.

Publicidade

"É uma adaptação aos jogadores que tenho à disposição neste momento. Hoje foi um tripé de meias com o Paulo flutuando à frente, tendo jogadores rápidos pelas beiradas para que ele pudesse municiar. Mas é um sistema que eu gosto de jogar também. Já joguei de todas as formas e quero ter alternativas para sobrepor as dificuldades que forem apresentadas nas partidas de acordo com as características e qualidades de adversário", completou.

O Fluminense volta a campo na próxima terça-feira, às 18h, contra o Boavista, em Bacaxá.