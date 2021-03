Ganso comemora seu gol na vitória do Flu sobre o Bangu Mailson Santana / Fluminense

Rio - Atuando como "falso 9", Paulo Henrique Ganso foi o autor do gol da vitória do Fluminense sobre o Bangu, no último sábado, em São Januário. Após a partida, o meia brincou com a situação e provocou o atacante Fred.

"Fred, sou falso 9. Cuidado, ainda vou roubar sua posição", ironizou Ganso.

No Instagram, o camisa 9, que ainda não atuou em 2021, respondeu ao companheiro e sugeriu que ele continue sendo camisa 10.

"@phganso, nosso time já tá cheio de falso 9! Pelo amor de Deus, fica na 10 que eu preciso daqueles 50 passes pra gol que você dá na média por ano...", brincou Fred.

O Fluminense volta a campo na próxima terça-feira, contra o Boavista, às 18h, em Bacaxá.