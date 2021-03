Samuel Xavier pode fazer estreia pelo Fluminense Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 22/03/2021 15:22

Rio - Após vencer o Bangu no último sábado, o Fluminense voltará aos gramados nesta terça-feira. O adversário será o Boavista, às 18 horas. O duelo será o primeiro do Tricolor fora da cidade do Rio pelo Estadual. O Tricolor, que jogou três vezes no Maracanã e uma em São Januário, agora vai atuar em Bacaxá.

Roger Machado deverá escalar novamente uma equipe alternativa para o confronto desta terça-feira. A novidade deve ficar por conta de Samuel Xavier, que não foi relacionado contra o Bangu, mas pode ter uma oportunidade contra o Boavista.

A equipe das Laranjeiras deverá ser escalada com: Marcos Felipe, Igor Julião, Frazan, Matheus Ferraz, Danilo Barcellos; Yuri, André, Michel Araújo, Ganso, Gabriel Teixeira e Caio Paulista.

Com cinco pontos, o Boavista tentará se reabilitar contra o Fluminense da derrota na última rodada para o Nova Iguaçu. A equipe de Saquarema não vence desde a segunda rodada quando derrotou o Bangu, em casa.