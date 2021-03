Nino está de volta ao Fluminense Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 11:38 | Atualizado 23/03/2021 11:39

O Fluminense divulgou a lista de relacionados para a partida desta terça-feira (23) contra o Boavista, em Bacaxá, com novidades. Quatro titulares voltam ao grupo após o período de descanso e Paulo Henrique Ganso será poupado desta quinta rodada do Campeonato Carioca.

Para a partida, o técnico Roger Machado relacionou Calegari, Nino, Martinelli e Yago. Além deles, Lucca e Marcos Felipe, que já estrearam em 2021, também estarão à disposição. Os outros titulares seguem em preparação e só serão utilizados na próxima rodada, contra o Volta Redonda.



Além dos quatro titulares, Hudson também foi relacionado pela primeira vez desde que retornou ao Tricolor. Em compensação, Ganso, autor do gol da vitória no sábado, está fora para descansar.



Nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, o Fluminense entrou em campo com uma equipe sub-23 e, nas duas seguintes, com os reservas da temporada passada. Desta vez, a expectativa é de que alguns titulares em 2020 já comecem jogando.