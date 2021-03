Kayky Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 24/03/2021 11:01

Rio - O atacante Kayky, de apenas 17 anos, pouco jogou no time profissional do Fluminense, mas poderá em breve acerta sua transferência para o futebol europeu. De acordo com informações do jornal inglês "The Sun", o Manchester City planeja realizar uma oferta de 21,5 milhões de libras (cerca de R$ 163 milhões na cotação atual) para contratar o atleta.

Kayky vem treinando com o time profissional do Fluminense desde o começo da temporada. O jogador esteve em campo contra o Boavista, na última terça-feira, e também nos jogos contra o Bangu, Flamengo e Resende, válidos pelo Campeonato Carioca.



Considerado uma joia da base do Fluminense, o atleta fez parte do time campeão brasileiro sub-17 na última temporada. A matéria do jornal inglês ainda fez questão de ressaltar o histórico do Tricolor em vender jovens talentos para a Europa, citando Marcelo, Fabinho e os gêmeos Rafael e Fábio.