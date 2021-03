John Kennedy Mailson Santana/Fluminense FC

Rio - Decisivo na vitória do Fluminense sobre o Boavista, John Kennedy comemorou bastante o seu gol na partida. O jovem, de apenas 18 anos, terminou o Brasileiro como reserva imediato de Fred, mas após atuações ruins nos primeiros jogos do Carioca acabou sendo preterido por Samuel no duelo da última terça-feira. Ainda em seus primeiros contatos com o treinador Roger Machado, o jogador fez elogios ao novo comandante.

"O trabalho está sendo muito bom. Os treinos são muito intensos e disputados. Ele sempre conversa conosco e explica que todos terão oportunidade com ele. É um treinador inteligente e que conhece muito de futebol. Estou aprendendo bastante no dia a dia", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".



Revelado nas categorias de base de Xerém, John Kennedy é tem 11 jogos como profissional e já marcou três vezes pelo Fluminense. Ainda se acostumando com a nova fase na carreira, o jovem observa a Libertadores, que começa no mês que vem, como um sonho.

"Muito ansioso. É um sonho poder disputar uma competição tão importante pelo Fluminense. Vai ser uma experiência muito marcante para todos nós, principalmente nós jovens que estamos iniciando a trajetória no futebol. Temos um grupo de qualidade e com jogadores experientes, que com certeza vão ajudar bastante", finalizou.