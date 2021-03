Marcos Felipe Mailson Santana/Fluminense FC

25/03/2021

Rio - Vivendo um grande momento com a camisa do Fluminense, o goleiro Marcos Felipe irá discutir em breve sua renovação de contrato com o clube carioca. O vínculo atual do jogador com o clube é até o meio de 2022. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", a diretoria tricolor e o seu empresário, Evandro Ferreira, vão ter a primeira reunião para abordar o assunto na próxima semana.

Marcos Felipe estreou pelos profissionais em 2016, depois disputou mais dois jogos em 2017, uma partida em 2018 e seis confrontos em 2019. No ano passado, o jogador, de 24 anos, desbancou Muriel e assumiu a titularidade, entrando em campo pelo Fluminense em 21 vezes.

Marcos Felipe não perde pelo clube carioca há 12 jogos. O goleiro assumiu a posição de titular no momento em que o Fluminense conseguiu uma sequência positiva no segundo turno do Brasileiro, que acabou levando o Tricolor a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores.



Na última terça-feira, na vitória por 2 a 0 sobre o Boavista em Bacaxá, o goleiro foi escolhido como o melhor em campo em votação popular nas redes sociais do clube. Ele foi decisivo ao defender um pênalti quando o placar ainda estava 0 a 0.

Com o vínculo atual, a partir de fevereiro do ano que vem Marcos Felipe poderá assinar pré-contrato com outro clube e poderá sair de graça em julho. O goleiro tem um carinho muito grande pelo Fluminense e praticamente só vestiu a camisa do clube. Ele foi emprestado para o Macaé em 2015.