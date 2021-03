Roger terá mais opções para utilizar no Fluminense Lucas Merçon/Fluminense

Invicto com três vitórias seguidas e sem sofrer gol sob o comando de Roger Machado, o Fluminense dá mais um passo no planejamento e deve contar com todos os titulares para a partida desta sexta-feira, às 16h contra o Volta Redonda, em Bacaxá, pelo Campeonato Carioca. A menos de um mês da estreia na Libertadores, o treinador seguirá com os testes, mas também intensificará o trabalho com a equipe principal, já que agora terá todos à disposição.

Depois de duas derrotas com a equipe sub-23 comandada pelo auxiliar Ailton Ferraz, o Fluminense antecipou o retornou dos reservas na temporada passada - os titulares ganharam 10 dias de folga - e, com eles e Roger Machado, venceu as três partidas seguintes. Se vencer mais uma, ultrapassará o Volta Redonda e assumirá a vice-liderança do Carioca. Mas o mais importante será dar ritmo aos titulares.



Afinal, seis jogadores que terminaram a temporada 2020 no time ainda não jogaram: Luccas Claro, Egídio, Nenê, Luiz Henrique e Fred, além de Calegari, que ficou no banco na rodada passada. Somente o zagueiro não foi relacionado para o jogo. Por enquanto, o goleiro Marcos Felipe é quem mais jogou entre os considerados titulares: três vezes. Já Nino, Yago, Martinelli e Lucca estrearam na vitória sobre o Boavista, na terça-feira.

Com a expectativa de mais estreias na temporada contra o Voltaço, o torcedor poderá ter melhor noção do que esperar do Fluminense de Roger. E o treinador ainda terá tempo para colocar em prática o que já vem testando com os reservas e ainda buscar variações na formação, como por exemplo Ganso mais ao ataque ou três volantes (Wellington, Martinelli e Yago) para dar liberdade a Nenê no meio ou o melhor parceiro de Fred na frente. Sem falar na observação dos jovens.

Ainda assim, a tendência é mexer o mínimo possível na estrutura que deu certo em 2020 para a estreia na Libertadores, que começa a fase de grupos em 20 de abril. "A ideia é que a gente vá encorpando esse grupo do Campeonato Carioca à medida que todos os jogadores estejam à disposição. A expectativa para o jogo de sexta-feira é que tenhamos mais jogadores do grupo à disposição", disse o treinador após o jogo contra o Boavista.

O Fluminense deve ir a campo com: Marcos Felipe, Igor Julião (Calegari), Nino, Frazan e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Lucca, Gabriel Teixeira (Luiz Henrique) e Fred (Ganso).