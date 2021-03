Matheus Martins Lucas Merçon/FFC

Publicado 25/03/2021 16:26

Rio - O atacante Matheus Martins, de 17 anos, que faz parte do elenco do Fluminense que foi campeão brasileiro sub-17 em 2020 renovou o seu contrato com o Tricolor. O jogador assinou um novo vínculo que vai até o fim de 2024.

O atleta vai completar 18 anos no dia 16 de julho. A partir desta dada, o novo contrato passará a valer. Parte da chamada "Geração dos Sonhos", Matheus Martins tinha contrato com o Fluminense até agosto de 2022.



"Muito feliz e motivado de renovar meu contrato com o Fluminense. Estou subindo agora para o profissional e espero me adaptar pra dar o meu melhor para a torcida", afirmou o jogador, em entrevista ao site oficial do Fluminense.



Matheus Martins foi vice-artilheiro do Fluminense no Campeonato Brasileiro sub-17 de 2020, com oito gols. No clube carioca, o atacante ficou atrás apenas de Kayky, que fez 12 gols e foi artilheiro da competição. O jogador vem treinando com o grupo principal e entrou em campo nas partidas contra a Portuguesa e contra o Bangu, pelo Carioca.