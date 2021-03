Martinelli Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 09:30 | Atualizado 26/03/2021 09:31

Rio - De todos os jovens revelados em Xerém do atual elenco, um nutre uma admiração maior da torcida tricolor no momento. Trate-se do meia Matheus Martinelli, de apenas 19 anos. O jogador se tornou titular do Fluminense na reta final do Brasileiro e mudou a configuração do meio-campo tricolor. Bastante elogiado também pela crítica esportiva, o jogador não pensa ainda em uma transferência. Seu objetivo é fazer história no Fluminense.

"Eu penso em um dia me tornar um ídolo igual ao Fred. Tenho minha cabeça no Fluminense e não penso em coisas externas agora. Quero ficar aqui e jogar a Libertadores. Tenho certeza que vamos dar muitas alegrias a torcida tricolor por mais tempo. É o sonho de todo jogador ir para a Europa, mas acho que vai muito do trabalho que a gente desempenha ao longo da temporada", afirmou em entrevista ao portal "Esporte News Mundo".



E para quem deseja fazer história, nada melhor que conquistar um título inédito. No próximo mês se inicia a Libertadores e o Fluminense está de volta após oito anos de ausência. O jogador não esconde a ansiedade para disputar pela primeira vez o principal torneio de clubes da América do Sul.

"A Libertadores é o sonho de qualquer jogador. Tenho certeza que vamos fazer uma grande Libertadores. O grupo é muito forte e estamos treinando todos os dias para isso. Vai ser o nosso grande foco e vamos fazer uma excelente competição para dar essa alegria para o torcedor, colocando o clube no lugar que deve estar. Vai ser um belo ano, uma bela Libertadores e uma bela temporada para todos nós", disse.