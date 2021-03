Fred estreará na temporada Lucas Mercon/ Fluminense / Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/03/2021

O Fluminense jogará com sua equipe titular pela primeira vez nesta temporada. A escalação para o duelo das 16h contra o Volta Redonda, em Bacaxá pelo Campeonato Carioca, só terá uma ausência: Luccas Claro, que não foi relacionado.

Pela primeira vez, Roger Machado terá Fred, Nenê, Luiz Henrique, Egídio e Calegari em campo. Martinelli, Yago e Nino já haviam estreado na rodada passada, na vitória sobre o Boavista por 2 a 0, e Marcos Felipe irá para o seu quarto jogo e Lucca para o segundo.

Sem Luccas Claro e Matheus Ferraz, com dores no joelho direito, Frazan será titular na zaga. O Fluminense vai a campo com: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Frazan e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Lucca, Luiz Henrique e Fred.