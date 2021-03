Fluminense x Volta Redonda Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 18:07

Com o retorno de jogadores do time principal, o Fluminense enfrentou o Volta Redonda, em Bacaxá. O Voltaço saiu na frente e abriu 2 a 0, com João Carlos e Alef Manga. O Tricolor chegou ao empate no segundo tempo, com dois gols do ídolo Fred. Mas, aos 44 da etapa final, Alef Manga marcou o segundo dele e deu a vitória e a liderança de forma momentânea para o seu time.

O começo do primeiro tempo deu esperança de que o Fluminense iria mandar na partida, sem sustos, mas foi apenas impressão. Após o Tricolor quase abrir o placar com Lucca, aos três minutos, o Volta Redonda foi quem abriu o placar. João Carlos recebeu belo lançamento nas costas de Frazan, que tentou cortar de cabeça e não alcançou. Livre na área, o atacante dominou no peito e tirou de Marcos Felipe para abrir o placar.



close Depois de sofrer o gol, o time de Roger Machado não se abalou e foi ao ataque. Em cobrança de falta pelo lado direito, Nenê levantou na área e Nino desviou de cabeça, tirando tinta da trave. Logo depois, aos 12 minutos, Calegari deu lindo lançamento longo para Fred. Oatacante dividiu com o goleiro Andrey, que saiu muito bem nos pés do camisa 9 e fez o corte. A bola sobrou para Luiz Henrique com o goleiro caído, mas o garoto demorou a chutar e acabou sendo travado pelo zagueiro rival.

A pressão tricolor continuou, e o Voltaço se defendia como podia. Aos 15, Martinelli recebeu de Luiz Henrique pelo meio e rolou para Lucca. O atacante ajeitou e arriscou de fora da área. O chute saiu forte, mas foi para fora. Aos 18, Fred teve mais uma boa oportunidade de marcar ao receber passe açucarado de Luiz Henrique. Atacante finalizou de primeira, mas pegou mal na bola, chute saiu fraco e goleiro Andrey fez a defesa.

Mas, como diz o ditado, 'quem não faz, leva'. Aos 21, Oliveira recuperou a bola pelo lado direito da defesa e acionou Alef Manga em velocidade. Atacante invadiu a área e fuzilou para o gol, vencendo o goleiro Marcos Felipe. Vale ressaltar que o contra-ataque surgiu após Egídio forçar passe para Lucca e errar.

Antes de acabar o primeiro tempo, o Fluminense ainda uma chance de diminuir o marcador. Goleiro Andrey errou na saída de bola e Martinelli fez a interceptação. Volante acionou Lucca, que caiu na área após dividida com Emerson. Jogador tricolor pediu pênalti, mas árbitro mandou seguir.

Na segunda etapa, o Fluminense começou a todo vapor. Logo aos quatro minutos, Fred diminuiu para o Tricolor. Martinelli recebeu de Luiz Henrique dentro da área pela direita, perto da linha de fundo. Volante cruzou rasteiro para a chegada do camisa 9, que não perdoou e mandou para o fundo das redes.

O Tricolor manteve a pressão e quase chegou ao empate aos 19 minutos. Luiz Henrique encontrou Calegari subindo pela direita. Lateral levantou na área, Lucca subiu e cabeceou bonito, mas a bola foi para fora. Mas, aos 25, não teve jeito. Kayky tirou o lateral do Volta Redonda para dançar pelo lado direito e levantou na área. Gabriel Teixeira finalizou de primeira e a bola bateu na trave. A sobra ficou com o camisa 9, de frente para o gol. Ele escorou de cabeça para empatar o jogo e sair para o abraço.

Com a igualde no placar, as duas equipes se abriram mais no jogo em busca da vitória. Aos 38, o Volta Redonda chegou mais perigo. Após cobrança longa de falta do campo de defesa, Alef Manga foi lançado em velocidade e caiu na área em disputa com Egídio. Jogadores do Voltaço pediram pênalti, mas o árbitro mandou seguir.

E não parou por aí. Oliveira deu um lindo lençol em Egídio quase na linha da grande área e foi derrubado pelo lateral do Fluminense, que levou cartão amarelo. Na cobrança de falta, Luiz Paulo bateu direto para o gol e Marcos Felipe fez a defesa. Mas, aos 44, veio o golpe final do Volta Redonda, com Alef Manga. O camisa 11 recebeu lançamento longo, dominou com estilo, tirou o zagueiro Frazan e bateu colocado, sem chance para o goleiro Marcos Felipe.

Depois, o Voltaço apenas administrou o placar, conseguiu mais uma vitória no Estadual e dormirá na liderança da Taça Guanabara, com 13 pontos. O Flamengo, com 12, pega o Boavista neste sábado em Bacaxá. Já o Fluminense, em terceiro com nove pontos, corre o risco de perder posição.

O Tricolor volta a campo na terça-feira, às 21h35, para pegar o Vasco, mas o local ainda está indefinido, pois a capital do Rio de Janeiro, por medidas de restrições contra a pandemia da Covid-19, não está permitindo realização de jogos de futebol até o dia 4 de abril.