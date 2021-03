Luccas Claro Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 28/03/2021 12:10

Rio - O Fluminense pode ter mais dois retornos para o clássico contra o Vasco. Além do zagueiro Luccas Claro, que voltou a treinar com bola, o meia Miguel e o atacante Fernando Pacheco, que estavam isolados, retornaram às atividades normalmente.

A dupla não foi relacionada para o último jogo, contra o Volta Redonda, pois ainda havia tido poucas sessões de treinamentos. Para o clássico da próxima terça-feira, às 21h35, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, devem ser opções para o técnico Roger Machado.



Em quarto lugar no Carioca, o Fluminense ainda disputa cinco jogos para se garantir na fase final do Estadual. Vale ressaltar que os quatro primeiros avançam às semifinais. A sequência do Tricolor é Vasco, Macaé, Nova Iguaçu, Botafogo e Madureira.