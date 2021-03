Fluminense tem clássico nesta terça-feira Lucas Mercon / Fluminense

28/03/2021

Rio - Dois dias após ser derrotado pelo Volta Redonda, o Fluminense voltou aos treinos para iniciar a preparação para o clássico contra o Vasco. Após levar três gols em Bacaxá, o Tricolor vai trabalhar para recuperar o equilíbrio que tinha entre os setores de defesa e de ataque no término do Brasileiro sob o comando de Marcão.

Ao analisar a derrota para o Volta Redonda, o treinador Roger Machado afirmou que a forma de atacar do Fluminense acabou desencadeando na maneira como o clube carioca se defendeu na partida. Os gols do Voltaço aconteceram em falhas graves da defesa tricolor.

"O fato de termos sofrido defensivamente, nos contra-ataques, foi pela forma como atacamos. Atacamos com um número de jogadores alto, o que nos proporcionou criar oportunidades de gols. Mas acabamos desta mesma forma não tomando os cuidados defensivos como a proteção do cinturão de defesa para os contra-ataques, expondo muito o nosso campo a jogadas de velocidade do adversário. Então uma coisa esteve ligada a outra. Assim como defender bem está ligado ao ataque muitas vezes, atacar bem está ligado à defesa", afirmou.



Com nove pontos em cinco jogos no Carioca, o Fluminense precisa vencer o Cruzmaltino para seguir na luta pelas primeira posições da competição. Além disso, o Tricolor mira a disputa da Libertadores que irá começar no próximo mês. O torneio é o principal foco da equipe de Roger Machado na primeira parte da temporada.