Publicado 29/03/2021 10:00

Rio - Sem reforços para o ataque, o Fluminense está otimista em relação as negociações envolvendo Willian Bigode e Matheus Babi. De acordo com o portal "globoesporte.com", apesar das transações serem consideradas complicadas, o Tricolor acredita que esta semana poderá haver definições sobre os jogadores.

Principal foco do Fluminense desde o começo da temporada, Willian Bigode teria gostado da oferta do Tricolor. Com contrato com o Palmeiras até o fim do ano, o jogador, de 34 anos, recebeu uma proposta nos padrões dos maiores salários do elenco do Fluminense, além de bônus por gols. O atacante espera o retorno de Abel Ferreira ao comando do Verdão para definir o seu futuro.



Em relação a Matheus Babi, o Fluminense acredita que a boa relação que tem com o Botafogo e com o Serra Macaense pode pesar. O Athletico-PR fez uma oferta oficial pelo jogador, mas não obteve um acordo com o Alvinegro. O Tricolor acredita que tenha vantagem para conseguir concluir a negociação, agradando todas as partes.