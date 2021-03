Martinelli Lucas Mercon / Fluminense

Rio - O volante Martinelli, de 19 anos, experimentou uma sensação única pelo Fluminense na partida contra o Volta Redonda, na última sexta-feira. Pela primeira vez, o jogador iniciou uma partida como titular e a equipe tricolor foi derrotada. No entanto, o tropeço já faz parte do passado, e nesta terça-feira, o Flu tem o Vasco pela frente. O jovem enxerga o clássico que será disputado em Volta Redonda como um jogo muito importante para as duas equipes.

"Clássico é sempre decidido em detalhes. Na temporada passada, tivemos um ótimo desempenho. Estamos estudando o Vasco e se Deus quiser vamos conseguir a vitória. É uma equipe em reconstrução, será um grande jogo, um divisor de águas, temos que estar focados porque o torneio está se afunilando e somente os quatro primeiros vão avançar", afirmou.

Titular ao lado de Yago Felipe, Martinelli convive com a sombra de dois veteranos: Hudson, de 33 anos, e Wellington, de 30 anos. O jovem afirmou que a disputa pela posição é sadia e que os jogadores mais experientes vem ajudando no desenvolvimento do seu futebol.



"O nosso grupo é muito qualificado. O Hudson e o Wellington passam muita informações, ajudam a gente a evoluir. É uma relação saudável, uma disputa agradável. O Fluminense ganha com isso e quem for utilizado precisa responder dentro de campo", disse.