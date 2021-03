David Duarte não esconde a vontade de se ir para o Fluminense, mas não quer deixar o Goiás pela porta dos fundos Divulgação / Goiás

Por Venê Casagrande

Publicado 29/03/2021 21:17 | Atualizado 29/03/2021 21:19

O Fluminense não desistiu da contratação de David Duarte, muito pelo contrário. Nesta segunda-feira, o Tricolor oficializou uma nova proposta ao Goiás para tentar finalizar a contratação do zagueiro. Porém, os valores oferecidos não agradaram à diretoria esmeraldina, pelo menos foi o que garantiu Edimo Pinheiro, responsável pela negociação pelo lado do time goiano.

"Não atende (os valores oferecidos pelo Fluminense) ao o que Goiás quer para liberar o jogador", disse em contato com o Jornal O Dia.

Ao ser questionado quais foram os valores oferecidos pelo Fluminense, o dirigente do Goiás preferiu não revelar. Segundo apurou a reportagem, o Esmeraldino deseja receber R$ 4,5 milhões à vista, algo que é difícil o Tricolor carioca desembolsar neste momento.

O interesse do Fluminense em David Duarte é antigo, e as negociações estão em andamento desde o fim de fevereiro. No começo deste mês, o zagueiro, em contato com o Jornal O Dia, não escondeu o desejo de se transferir para o time carioca, mas deixou claro que não gostaria de sair do clube goiano de maneira forçada.

"O meu interesse é jogar pelo Fluminense, gostei do projeto apresentado, mas não quero deixar o Goiás, clube que eu tenho uma linda história, pela porta dos fundos. Torço para que tudo se ajeite. Como eu disse, tenho o desejo de jogar pelo Fluminense, mas não faz sentido me segurarem tanto, pois meu contrato é curto e não tenho e nem terei conversas para renovar."

O Fluminense já se propôs a envolver jogadores na negociação e cedeu uma lista com atletas disponíveis, mas o Goiás descartou e disse que só quer compensação financeiro, dificultando ainda mais as tratativas.

O curioso é que o Goiás dificulta mesmo sabendo que, a partir do meio do ano, David Duarte poderá assinar pré-contrato com outro clube. Com isso, o jogador sairia no fim do ano de graça, pois tem vínculo até dezembro e não irá renovar o compromisso com o Esmeraldino.

O Goiás é um clube tradicionalmente conhecido por dificultar as tratativas. Em recentes negociações de saídas de jogadores foi desse jeito. Os exemplos mais recentes são Michael, quando foi vendido para o Flamengo, e Rafael Vaz, atualmente no Al-Khor, do Qatar.

David Duarte tem 26 anos e é um dos destaques do atual elenco do Goiás. Cria das categorias de base do Esmeraldino, o zagueiro surgiu no time profissional em 2015. A sua melhor temporada foi em 2018, quando disputou 55 partidas e fez quatro gols. Versátil, ele atua pelos dois lados do setor defensivo e tem a jogada aérea e a saída de bola como as suas principais virtudes.