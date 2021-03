Jean Pyerre Reprodução

Rio - O meia Jean Pyerre, de 22 anos, é um dos jogadores ventilados no Fluminense. De acordo com informações do colunista do Jornal O Dia e vice-presidente comercial do clube, Edilson Silva, o jogador teria sido orientado por Renato Gaúcho a se transferir para o clube das Laranjeiras. O jornalista afirmou isso em participação no programa “Resenha de Primeira”, no canal no YouTube de Christian Baeta.

Na última segunda-feira, a Rádio Grenal noticiou que Jean Pyerre acertou com o Bragantino para ser emprestado pelo Grêmio. No entanto, o clube paulista negou o interesse no jogador do clube gaúcho. O Staff do meia também afirmou que não há nenhuma negociação com o Bragantino.



Revelado na base do Grêmio, o jogador tem contrato até o final de 2023, com multa rescisória é de 120 milhões de euros (cerca de R$ 552 milhões). Após viralizar um vídeo de seu pai criticando a preparação feita pelo técnico Renato Gaúcho, a sua permanência do jogador no Tricolor se tornou pouco provável. Na última temporada, Jean Pyerre atuou em 40 jogos e fez oito gols pelo Grêmio.

