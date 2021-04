Matheus Babi Vitor Silva / Botafogo

Por Venê Casagrande

Publicado 02/04/2021 20:59

O Fluminense deu mais um passo para conseguir a contratação de Matheus Babi e está apalavrado com Serra Macaense, clube que é dono de 100% dos direitos econômicos do atacante, atualmente emprestado ao Botafogo. Em reunião nesta tarde, com a participação dos representantes do atleta, o Tricolor chegou a um acordo verbal com a equipe de Macaé e agora precisa se acertar com o Alvinegro, que tem direito a 40% de taxa de vitrine.

O acordo entre Fluminense e Serra Macaense prevê pagamento de 1 milhão de euro, cerca de 6,7 milhões de reais pela cotação atual, pagos em parcelas durante a temporada. No encontro, o Tricolor, representado na figura do presidente Mário Bittencourt, deu a segurança à equipe de Macaé que, caso haja atraso nas parcelas, o Verdão de Macaé poderá vender o atleta para outra equipe, e o time das Laranjeiras ficará com o percentual dos direitos proporcionalmente ao que foi pago anteriormente.

Então, entre Fluminense e Serra Macaense está tudo certo. A próxima etapa na negociação é o Tricolor conversar com o Botafogo para que Matheus Babi seja liberado. O ponto é que o valor da multa rescisória é de 3 milhões de euros, e o Alvinegro teria direito a 1,2 milhões de euros se esse valor fosse pago. Como o time de Macaé topou 1 milhão de euro, precisa do aval da equipe de General Severiano para que haja acordo.

Caso haja acordo, o Botafogo receberia 400 mil euros, em torno de 2,6 milhões de reais, pela taxa de vitrine. O Fluminense propôs envolver jogadores na negociação, mas, no primeiro momento, o Alvinegro não gostou da ideia. O bom relacionamento entre as duas diretorias pode ajudar nas tratativas.

O acordo do estafe de Matheus Babi com o Fluminense prevê contrato do jogador válido por quatro temporadas e aumento salarial "considerável". Atualmente, no Botafogo, o atacante recebe apenas R$ 50 mil mensais.

O Athletico-PR chegou a realizar proposta oficial para ter Matheus Babi, mas o Serra Macaense entendeu que o projeto apresentado seria mais benéfico ao atacante, principalmente no ponto de vista aprendizado. No entendimento da diretoria da equipe de Macaé, o experiente Fred pode ser peça fundamental na evolução do jogador nas Laranjeiras.

ENTENDA O CONTRATO ENTRE BOTAFOGO E SERRA MACAENSE:

Matheus Babi foi contratado pelo Botafogo por empréstimo até dezembro de 2021. Os direitos econômicos (100%) do atacante pertencem ao Serra Macaense, que fez um acordo com o Alvinegro de estabelecer multa rescisória durante o empréstimo de € 3 milhões, cerca de R$ 20,1 milhões, com um detalhe: o montante precisa ser pago à vista, ou parcelado com o aval dos dois clubes.

A questão é que se um clube pagar a multa rescisória (€ 3 milhões), a taxa de vitrine do Botafogo durante o empréstimo é de "apenas" 40% deste valor (€ 1,2 milhões). Nada impede, entretanto, que se uma proposta com montante menor do que colocado na cláusula se rescisão não seja aceita.

Caso um clube faça oferta menor do que € 3 milhões, o Serra Macaense pode negociar com o Botafogo, deixar € 1,2 milhões com o Alvinegro, valor que já receberia pela taxa de vitrine, e topar ficar com um valor menor do que poderia embolsar com a multa rescisória.

Mas a proposta mais interessante até o momento foi a do Fluminense, de apenas 1 milhão de euro, por 25% dos direitos econômicos.