Matheus Babi já despertou o interesse de vários clubes Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 12:23 | Atualizado 03/04/2021 13:21

Rio - Matheus Babi está perto de acertar sua transferência para o Fluminense. Segundo o site "Torcedores.com", o atacante do Botafogo recusou a proposta do Athletico-PR e ficou ainda mais perto das Laranjeiras. A informação é do site "Globo Esporte".

Publicidade

A recusa em relação ao Athletico se deu por conta de salários. O Furacão ofereceu R$ 100 mil por mês, com cláusula de produtividade e três anos de contrato. Babi desejava R$ 120 mil e quatro anos de contrato.



O Fluminense, por sua vez, está a um passo de acertar a contratação do jogador. O Tricolor já chegou a um acordo com o Serra Macaense e precisa apenas negociar com o Botafogo para fechar a contratação. O Glorioso quer uma quantia em dinheiro por 30% de taxa de vitrine e 10% de direitos econômicos.

Publicidade

O Fluminense chegou a oferecer alguns jogadores ao Botafogo. O clube, em um primeiro momento, se interessou por Frazan e Yuri, mas acabou recuando e batendo o pé em uma compensação financeira.