Matheus Babi já despertou o interesse de vários clubes Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 16:51

Rio - O Athletico pretende fechar a contratação de Matheus Babi nos próximos dias. O Furacão mantém a proposta de R$ 10 milhões pela compra dos 60% dos direitos econômicos do atacante. A negociação é vista com bons olhos pela diretoria alvinegra. Vale ressaltar que, além do pagamento à vista, o clube carioca teria direito a 10% em uma eventual revenda.

O presidente Mario Celso Petraglia, o diretor técnico Paulo Autuori e o gerente executivo William Thomas têm tratado do assunto pelo Athletico. A negociação estava bem encaminhada, até que o Fluminense apareceu na disputa com uma proposta de R$ 6,7 milhões, por 25% dos direitos econômicos do Serra e com um pacote de jogadores oferecidos ao Botafogo: Daniel Bolt (LAD), Frazan (ZAG), Yuri (VOL), Caio Vinicius (VOL), Wallace (MEI) e Samuel (ATA).



Publicidade

O Fluminense chegou a conversar diretamente com o Botafogo para tentar a liberação do atacante. No entanto, o Glorioso pediu uma compensação financeira ao invés de envolver jogadores na transferência.



No sábado, o Serra Macaense voltou a tratar com o Athletico, que ficou irritado com o comportamento das partes, já que acreditava no acerto. A proposta do Furacão segue na mesa e, por ter sinalizado anteriormente que poderia pagar à vista, voltou com força na negociação.



Publicidade

A expectativa é que a situação seja resolvida na segunda-feira. A princípio, Babi está relacionado para a partida contra a Portuguesa, pela oitava rodada do Campeonato Carioca.