Publicado 07/04/2021 16:00

Rio - Alvo do Fluminense para reforçar o ataque, Willian Bigode tem pouquíssimas chances de desembarcar no Rio de Janeiro. Pelo menos num curto prazo. Isso porque o atacante tem compromissos importantes com o Palmeiras. O time paulista disputará a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil. Em entrevista ao NETFLU, o empresário do jogador, Eduardo Uram, confirmou que uma negociação neste momento é para lá de improvável.



"O Palmeiras tem duas finais essa semana. A concentração do Palmeiras é nessas duas possibilidades de título. Passado isso, o clube vai fazer um planejamento mais profundo na temporada e aí, as chances podem crescer ou não. Neste momento, há uma chance remota de ele ir para o Fluminense", falou.



O Fluminense manifestou o interesse em Willian, de 34 anos, desde o mês passado. O projeto oferecido agradou ao atacante. Caso feche com o Tricolor das Laranjeiras, terá dois anos de contrato e o maior salário do elenco. Por enquanto, não é possível sacramentar a contratação e, tampouco, a desistência. O clube não tem um plano B. O vínculo do atleta com o Verdão vai até o fim de 2021.