Publicado 07/04/2021 14:41

Rio - Após um período atuando com uma equipe mista, o Flamengo estrou seus titulares nas duas últimas rodadas e conseguiu duas vitórias com muita autoridade no Campeonato Carioca. Mesmo com poucas partidas, o Rubro-Negro parece mostrar uma evolução em relação ao rendimento da última temporada. Na opinião do volante Willian Arão isso vem acontecendo por conta dos treinos de Rogério Ceni.

"Nós tivemos duas semanas para treinar, fizemos ajustes, correções, não somos perfeitos. Mas estamos dispostos a corrigir nossas falhas e defeitos. Quando você tem uma pré-temporada, o treinador pode colocar algumas coisas, corrigir outras, e é isso que o Rogério Ceni tem feito", afirmou em participação no programa "SportsCenter", na ESPN.



Atualmente atuando como zagueiro, o jogador afirmou que prefere ser chamado de volante. Apesar disso, Arão se disse satisfeito por desempenhar a função que Rogério Ceni escolheu para ele fazer.

"Eu gosto de ser chamado de volante porque é minha posição de origem. Eu estou de zagueiro, mas não sou zagueiro, sou volante. Estou cumprindo uma função que o técnico determinou para mim, ele acha que posso agregar mais para o time assim. Mas sou volante de origem, é a posição que eu domino mais. Mas tenho feito meu melhor como zagueiro e acho que tenho feito um bom papel", disse.