River Plate Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 17:19 | Atualizado 09/04/2021 18:41

Rio - O Fluminense terá um grupo complicado pela frente na Libertadores de 2021. Porém, o Tricolor também causa respeito em seus adversários no torneio. O jornal argentino "Olé" ao analisar os rivais do River Plate, cabeça de chave do grupo, chamou o clube carioca de gigante e relembrou a campanha de 2008.

Naquele ocasião, o Fluminense foi vice-campeão da Libertadores e enfrentou dois argentinos até chegar a decisão contra a LDU. Na primeira fase, o Tricolor goleou o Arsenal por 6 a 0 em jogo histórico no Maracanã e depois perdeu para os argentinos fora de casa por 2 a 0. O Flu avançou e o clube argentino acabou eliminado na fase de grupos.



Depois na semifinal, Fluminense e Boca Juniors fizeram um confronto histórico. O Tricolor desbancou a equipe liderada por Riquelme, que era a atual campeã do torneio, e avançou para a decisão, após empatar por 2 a 2 na Argentina e vencer por 3 a 1 no Maracanã.

Além de Fluminense e River Plate, o Independiente Santa Fé, da Colômbia, e o vencedor de Bolivar, da Bolívia, e Junior Barranquilla, da Colômbia, completam o grupo. Flu e River se enfrentam na estreia da competição, no Rio de Janeiro.