Publicado 09/04/2021 20:25

Rio - O Fluminense já conheceu os primeiros adversários na Libertadores da América. Através de sorteio, ficou decidido que o Tricolor enfrentará o River Plate-ARG, Independiente Santa Fe-COL, além do vencedor do confronto entre Bolívar-BOL e Junior Barranquila-COL. Durante live nas redes sociais do clube, o técnico Roger Machado analisou a fase de grupos do jogador.

"Não costumo fazer avaliações antes. Há dificuldade em todos os grupos. O representante que vai entrar no nosso grupo aí, se descontar a altitude e o resultado, ainda pende pro lado do Barranquilla por jogar na casa. A altitude tira força do adversário. Clube da morte ou não, grupo mais fácil ou não, teremos a certeza quando começar", disse Roger, antes de emendar:

"Por mais que o River tenha sido favorito nos últimos jogos e últimos anos, dá uma medida de como vai entrar na competição. “Precisamos dar uma acelerada, ou entramos bem porque pegamos um adversário competitivo”. Mesmo que venha o time da altitude, todos vão sofrer na altitude. Estamos numa fase classificatória e todos (no grupo) poderão sofrer com isso", encerrou o técnico.