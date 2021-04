Kayky no treino do Fluminense Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 16:15

Rio - O atacante Kayky, de 17 anos, tem vivido grandes momentos no Fluminense nas últimas semanas. Após subir para os profissionais neste Campeonato Carioca, o jogador marcou o primeiro gol pela equipe principal do Fluminense nesta semana. O destaque do atleta é tamanho que o Grupo City já monitora o jogador. Em coletiva, o atelta falou sobre o assédio dos ingleses.

"Minha cabeça está boa, foco no Fluminense. Em relação a transações deixo para meus representantes, família e clube resolverem. Estou focado em jogar. Vou realizar meu sonho de jogar uma Libertadores pelo Fluminense. Estou muito focado e trabalhando para podermos ir bem na Libertadores", disse Kayky, que aproveitou para falar sobre a relação com o atacante Fred:

Publicidade

"Relação muito boa, saudável. Um cara que nos ajuda muito, dá muita confiança. Também é um ídolo para a gente da base. Poder trabalhar com o ídolo no dia a dia, ele incentivando, passando experiência, tática necessária. Ele é resenha demais. Só faltam 398 (risos). Ele é f...", encerrou o atacante, que foi campeão brasileiro sub-17 pelo Fluminense na última temporada.