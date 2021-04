Bobadilla é anunciado pelo Fluminense Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 11:01

Rio - Último reforço contratado pelo Fluminense, o atacante Raúl Bobadilla ainda é pouco conhecido da torcida tricolor. No entanto, o técnico Roger Machado avaliou que o atleta tem uma característica diferente dos demais atacantes tricolores. Com isso, cresce a possibilidade do argentino, naturalizado paraguaio, ser escalado ao lado de Fred.

"O Bobadilla é um jogador que joga dentro e pelos lados com força e velocidade, podendo me dar até mesmo a possibilidade de jogar com dois atacantes na frente, por ser jogador de mais mobilidade e velocidade, um jogador que busca espaço nas costas da defesa", afirmou o treinador do Fluminense.

Publicidade

Aos 33 anos, o atacante vai ter a sua primeira experiência no futebol brasileiro. Bobadilla atuou por anos no futebol europeu, na Alemanha e na Suíça. Antes de chegar ao Fluminense, ele defendia o Guarani, do Paraguai. O jogador falou sobre a importância de defender o Tricolor e de disputar a Libertadores.



Publicidade

"Eu sei o que é a disputa de uma competição como uma Libertadores. Sei da importância que a competição tem para o clube e para a torcida. Temos um bom time, com excelentes jogadores, um grupo muito bom e que quer competir. Sei a importância que tem, não só a Libertadores, mas todas as outras competições, porém, a Libertadores é o objetivo mais importante", disse o atacante.