Fred marcou nas estreias do Fluminense em 2012 e 2013 Lucas Mercon/ Fluminense

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 13:19 | Atualizado 19/04/2021 13:22

Classificado para a semifinal do Carioca e ainda com chances de conquistar a Taça Guanabara, o Fluminense deixa de lado as pretensões estaduais nesta semana e volta toda a sua atenção para a Libertadores. Mesmo com uma duelo complicado nesta quinta-feira (22) diante do River Plate, no Maracanã, os torcedores têm motivos para acreditar em um bom resultado. Afinal, o Tricolor nunca perdeu em estreias na competição.



Nas outras seis participações na Libertadores, o Fluminense conseguiu três vitórias e três empates em seu primeiro jogo. Ainda há um outro fator que contribui para otimismo: Fred. Único remanescente das últimas participações do clube na competição, o camisa 9 tricolor marcou os gols das vitórias em 2012 e 2013.



Na última participação do Fluminense, a estreia foi fora de casa, contra o Caracas (VEN), e Fred garantiu o 1 a 0. Mesmo placar do triunfo sobre o Arsenal de Sarandí (ARG), em 2012, no Engenhão. Outro argentino adversário na estreia, assim como o River Plate na quinta, o Argentino Juniors deu mais trabalho em 2011 e saiu com um 2 a 2 no Rio (Rafael Moura marcou os dois gols tricolores).



Já em 2008, quando voltou a disputar a Libertadores após 23 anos e foi vice-campeão, o Fluminense teve uma das estreias mais complicadas, contra a LDU na altitude de Quito, e conseguiu sair com um 0 a 0 mesmo sob forte pressão. Já em 1985, o Tricolor empatou em 3 a 3 o clássico com o Vasco no Maracanã, com dois gols de Romerito e um de Leomir. E em 1971, venceu o Palmeiras no Pacaembu por 2 a 2: Flávio marcou os dois.



Confira as estreias do Fluminense na Libertadores:

1971 - Palmeiras 0x2 Fluminense - Pacaembu (SP)

1985 - Fluminense 3x3 Vasco - Maracanã (RJ)

2008 - LDU 0x0 Fluminense - Casablanca (Equador)

2011 - Fluminense 2x2 Argentinos Juniors - Engenhão (RJ)

2012 - Fluminense 1x0 Arsenal Sarandí - Engenhão (RJ)

2013 - Caracas 0x1 Fluminense - Olímpico (Venezuela)