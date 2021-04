Raúl Bobadilla Reprodução

Publicado 19/04/2021 15:31

Rio - Último reforço contratado pelo Fluminense, o atacante Raúl Bobadilla está liberado para encarar o River Plate. O Tricolor conseguiu registrar o atleta no Boletim Informativo Diário (BID), antes das 15 horas. Com isso, o argentino, naturalizado paraguaio, poderá estar em campo na estreia do clube carioca na Libertadores.

Caso registrasse o atleta depois deste horário, o Fluminense só poderia contar com Bobadilla a partir do jogo contra o Independiente Santa Fe, válido pela segunda rodada da fase de grupos da competição. O Tricolor já havia registrado os zagueiro Manoel e David Braz, além do meia Cazares e do atacante Abel Hernández,



A regulamentação de Raúl Bobadilla demorou mais porque é a sua primeira passagem pelo futebol brasileiro, com isso, o atacante de 33 anos aguardava o visto de trabalho. O atleta foi anunciado pelo Tricolor das Laranjeiras no último sábado.