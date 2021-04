Jefté se destacou na equipe sub-17 em 2020 Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 12:40

Um dos destaques da chamada "Geração dos Sonhos" de Xerém campeã brasileira sub-17, Jefté foi uma das surpresas entre 50 inscritos na Libertadores pelo Fluminense. O jovem lateral-esquerdo nem sequer estreou pelos profissionais e por isso comemorou muito seu nome na lista.

"Este é um momento único que estou vivendo. Só por estar inscrito já sinto uma felicidade imensa. Não imaginei que Deus estaria fazendo tudo isso na minha vida. É uma sensação maravilhosa, um sonho de criança. Sempre assisti à competição e me imaginava um dia jogando uma Libertadores e hoje estou vivendo um momento muito gratificante. Não há palavras para descrever tudo que Deus tem feito em minha vida", disse Jefté em declaração enviada pela assessoria de imprensa.



Recentemente, Jefté, que cheogu ao Fluminense com 14 anos, renovou com o Fluminense até 2025. Após se destacar no sub-17, ele foi integrado à equipe de aspirantes nesta temporada, onde tem treinado.



Além de Jefté, outros três laterais-esquerdos estão inscritos na Libertadores pelo Fluminense: Egídio, Danilo Barcelos e Raí.