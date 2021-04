Elenco do Fluminense ganhou mais nomes com experiência na Libertadores Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 15:44

Perto de voltar a jogar pela Libertadores após oito anos, o Fluminense irá para a sua sétima participação muito diferente das últimas. Ao contrário de 2013, quando vinha de muita expectativa com um elenco com nomes de campeões brasileiros e jogando sempre a competição, desta vezo Tricolor chega mais sob desconfiança, em um grupo considerado complicado, a começar pelo River Plate, adversário na estreia desta quinta-feira.

A esperança pelo título, claro, continua a mesma. Mas recentemente o Fluminense não brigou por muitos troféus relevantes. Nesse período longo de ausência na Libertadores, o Tricolor chegou perto apenas da Copa Sul-Americana em 2018, quando caiu na semifinal para o Athletico-PR, além de dois Cariocas.

Publicidade

"É bem diferente. Naquela época, em 2013, tínhamos muitos jogadores que vinham de título, jogando Libertadores... Agora temos um grupo com muitos jovens, que estarão experimentando a competição jogando, o clube voltando com esse orgulho e sentimento de satisfação dos torcedores, jogadores, comissão técnica. Todos bem concentrados, sabendo o que está envolvendo para todo o clube, para tudo que representa essa nossa volta à Libertadores", disse Fred.



Sob o comando de Roger Machado, o Fluminense contará com 16 jogadores dos 50 inscritos com alguma experiência na Libertadores (esse número deve diminuir, já que Pacheco negocia com o Bahia). Eram apenas 11 até a semana passada (Muriel, Ganso, Fred, Egidio, Danilo Barcelos, Yuri, Hudson, Nenê, Fernando Pacheco, Lucca e Wellington), quando a diretoria fechou com um pacotão de contratações, com nomes que sabem o que é jogar a competição, aumentando a experiência: Abel Hernández, Cazares, Bobadilla, David Braz e Manuel.



Publicidade

Entretanto, no grupo tricolor, apenas Muriel, pelo Internacional, e Ganso, pelo Santos, já sabem o que é conquistar a Libertadores. Todos os outros tentarão o título inédito, assim como o Fluminense.



"Estou em um desespero para conquistar um título importante pelo Fluminense nesse finzinho da minha carreira, para eu poder desfrutar o resto da minha vida. Estou pedindo a Deus para que ele nos capacite, nos dê força, para que esse título chegue este ano", completou Fred.