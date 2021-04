Torcida do Fluminense montou mosaico no Maracanã para a estreia na Libertadores Divulgação/Maracanã

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 17:07

Sem poder estar presente na estreia na Libertadores, quinta-feira (22) contra o River Plate, às 19h, por conta da pandemia de covid-19, a torcida do Fluminense montou um mosaico para o time no Maracanã. Com a frase "Time de Guerreiros", os tricolores contam com o incentivo visual para apoiar os jogadores.



Torcidas organizadas também espalharam pela arquibancada bandeirões e faixas, algo que já vem sendo feito em outras partidas. Os mosaicos também não são novidade e apareceram em momentos decisivos durante a pandemia. Pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza, a frase foi: "Fechados pela Libertadores". Na final do Carioca de 2020, a mensagem "É pelo Flu" foi a primeira nessa nova fase sem presença de público.



A torcida do Fluminense pretendia fazer mais algum tipo de festa de apoio no dia do jogo. Entretanto, o clube divulgou um comunicado na semana passada pedindo que os tricolores não fossem ao Maracanã e evitassem aglomeração e sinalizadores. Isso porque o regulamento da Libertadores proíbe esse tipo de manifestação e os clubes podem ser punidos com multa ou até perda de pontos.



O Fluminense retorna à Libertadores após quase oito anos de ausência. O time está no Grupo D, ao lado de River Plate, Junior Barranquilla e Santa Fé.