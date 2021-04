A Conmebol não recebeu a documentação de Bobadilla a tempo e o atacante paraguaio será desfalque do Fluminense na estreia da Libertadores Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 20:38

Rio - Não será contra o River Plate, da Argentina, que o torcedor do Fluminense terá a chance de ver Bobadilla em ação pela primeira vez. Apesar do esforço do departamento jurídico do clube para regularizá-lo a tempo da estreia na Libertadores, na próxima quinta-feira, às 19h30, no Maracanã, a Conmebol informou que não recebeu a documentação do atacante no prazo estipulado.

Portanto, o reforço fica disponível para estrear apenas a partir do confronto com o Madureira, no domingo, pela última rodada da Taça Guanabara. O nome de Raúl Bobadilla foi publicado no BID antes do prazo limite, mas toda a papelada dependia dos trâmites entre o Fluminense, Conmebol e CBF, que é intermedia o processo. Inimigo, o tempo atrapalhou os planos do clube de regularizar o argentino naturalizado paraguaio.

Em compensação, o zagueiro Manoel, o apoiador equatoriano Cazares e o atacante uruguaio Abel Hernández, Cazares e Manoel estão à disposição de Roger Machado para enfrentar o River. Além de Bobadilla, o zagueiro David Braz, que se recupera do quadro de covid-19, é outra novidade que será desfalque na estreia do Tricolor na Libertadores.