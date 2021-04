Torcida do Fluminense montou mosaico no Maracanã para a estreia na Libertadores Divulgação/Maracanã

Publicado 21/04/2021 10:32

Sem poder contar com a sua torcida para a estreia na Libertadores, nesta quinta-feira (22) contra a equipe do River Plate, às 19h no Maracanã, o Fluminense iniciou a venda simbólica de ingressos para a partida. A ação teve início às 9h desta quarta-feira, nos valores de R$ 10 para sócios e R$ 20 para o restante dos torcedores.



Com a venda simbólica de ingressos, o Fluminense espera arrecadar dinheiro para utilizar em melhorias no Centro de Treinamentos Carlos Castilho. Os torcedores que quiserem contribuir precisarão entrar no site fluminensefc.futebolcard.com e comprar com o CPF.



Segundo o clube, quem comprar o maior número de ingressos ganhará uma camisa autografada e usada na partida. As vendas irão até as 12h de sexta-feira.



A ação não é novidade no Fluminense. Em 2020, o clube vendeu ingressos simbólicos para os jogos contra o Volta Redonda, no retorno do futebol após a paralisação por causa da pandemia de covid-19, e na final da Taça Rio, contra o Flamengo. Os torcedores também ajudaram durante transmissões de reprises de jogos.