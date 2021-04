Abel Hernández no treino do Fluminense Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 11:21 | Atualizado 22/04/2021 12:00

O Fluminense divulgou a lista de relacionados para a estreia na Libertadores, nesta quinta-feira (22) contra a equipe do River Plate, às 19h no Maracanã. A novidade é o uruguaio Abel Hernández, recém-contratado e que ficará no banco pela primeira vez, podendo estrear.

Além dele, Cazares, que estrou contra o Botafogo, e Manoel, que ficou no banco no sábado, também estão mais uma vez relacionados. Do pacotão de contratações recente, Bobadilla e David Braz seguem fora. O atacante não conseguiu ser regularizado a tempo na Conmebol, mas deve ficar à disposição na última rodada da Taça Guanabara, contra o Madureira, e poderá aparecer na segunda rodada da Libertadores.



Para o duelo desta quinta-feira, o Fluminense não terá desfalques na equipe titular. Como opção para o banco, o técnico Roger Machado não poderá contar com Matheus Ferraz, em transição na preparação física, e John Kennedy, que apresentou sintomas de gripe e foi isolado preventivamente. Já Ganso ficou fora por opção técnica.



O Fluminense deve ir a campo com: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Wellington, Martinelli e Yago; Nenê, Kayky e Fred.

Veja os relacionados:

Lista de relacionados para a estreia do Fluminense na Libertadores de 2021 Divulgação/Fluminense